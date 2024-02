53. Ball des Sports bringt hohen Erlös für Athleten

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Sporthilfe erwartet einen Benefiz-Erlös von rund 700.000 Euro durch die Ausrichtung des 53. Ball des Sports am Samstag in Frankfurt. «Es ist eine Party, bei der auch Geld rumkommt», sagte der Sporthilfevorsitzende Thomas Berlemann am Donnerstag. Damit ist das alljährliche Fest eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stiftung für die Förderung der Athletinnen und Athleten in Deutschland.