Ministerin Faeser sagt Teilnahme am Ball des Sports ab

Frankfurt/Main (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat kurzfristig ihre Teilnahme am 53. Ball des Sports am Samstag in Frankfurt abgesagt. Dies teilte die Deutsche Sporthilfe als Veranstalter der Benefizgala mit. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums war ein familiärer Grund ausschlaggebend für die Absage.