Ball des Sports: 1600 Gäste und Ausblick auf Paris-Spiele

Frankfurt/Main (dpa) - Bei der 53. Auflage des «Ball des Sports» der Deutschen Sporthilfe werden am 17. Februar 2024 in der Festhalle Frankfurt rund 1600 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erwartet. «Um internationale Spitzenleistungen zu ermöglichen und zu feiern, ist der Ball des Sports die wichtigste gesellschaftliche Plattform Deutschlands», sagte der Sporthilfe-Vorstandsvorsitzender Thomas Berlemann laut einer Mitteilung am Dienstag. Die Benefizveranstaltung ist eine der wichtigsten Einnahmequellen zur Förderung von Deutschlands besten Athleten und Athletinnen. Es wird wieder ein hoher «sechsstelliger Benefiz-Erlös» erwartet.