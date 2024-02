Mick Schumacher und Laila Hasanovic beim Ball des Sports

Frankfurt/Main (dpa) - Mick Schumacher (24) und seine Freundin Laila Hasanovic haben auf dem Roten Teppich beim Ball des Sports der Deutschen Sporthilfe viel Aufmerksamkeit erregt. Sie posierten am Samstagabend in Frankfurt lächelnd für die Fotografen und gingen wortlos weiter in den Ballsaal zum Dinner der Benefiz-Gala mit rund 1650 Gästen.