555 Jahre Dürer: Kassel und Darmstadt zeigen Meisterwerke
Eine neue Ausstellung verfolgt die Sammelgeschichte rund um Dürer in Hessen: zunächst in Kassel, später im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Gezeigt werden mehr als 130 Werke.
Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Liebhaber von Albrecht Dürer kommen in den kommenden Monaten in Kassel und Darmstadt auf ihre Kosten. Zum 555. Geburtstag des Malers in diesem Jahr zeigt eine Ausstellung die Verbindung zwischen Dürer und den hessischen Fürstentümern, wie Hessen Kassel Heritage (HKH) mitteilte.
«Dürer für hessische Fürsten» soll laut der hessischen Landeseinrichtung zeigen, was Dürers Werk so begehrt macht und wie das Interesse an dem Maler über fünf Jahrhunderte hinweg angehalten hat.
Ihren Fokus richtet die Ausstellung demnach auf die ehemals fürstlichen Sammlungen in Kassel und Darmstadt. Zu sehen sind über 130 Werke, darunter die berühmtesten Werke wie die Melancholie, die Apokalypse oder das Rhinozeros.
Gezeigt wird die Ausstellung vom 9. Oktober 2026 bis zum 17. Januar 2027 im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel und vom 11. November 2027 bis 12. Februar 2028 im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.