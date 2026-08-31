Ulm

59-Jährige stürzt durch Balkonboden

In Ulm ist eine Frau durch den Boden ihres Balkons im zweiten Obergeschoss ein Stockwerk tief gestürzt. Die Polizei ist vor Ort.

Die Polizei ist vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ist vor Ort. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Eine 59-jährige Frau ist in Ulm durch den Boden ihres Balkons gebrochen und ein Stockwerk tief gefallen. Nach Polizeiangaben verletzte sie sich dabei leicht. 

Demnach stürzte sie durch den aus Sperrholzplatten bestehenden Boden ihres Balkons im zweiten Obergeschoss auf den darunterliegenden Balkon im ersten Obergeschoss. Aktuell sind Polizeibeamte dem Bereich Gewerbe und Umwelt vor Ort, hieß es. 

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass die Frau beim Wäscheaufhängen durch den Balkon gestürzt sei. Das konnte die Polizei der dpa gegenüber nicht bestätigen.

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