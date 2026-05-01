Notfälle

Frau stürzt durch Balkonboden und wird verletzt

Notfall in einem Mehrfamilienhaus in Sonnenberg: Eine Frau durchbricht den Boden eines Balkons und landet eine Etage tiefer. Sie kommt ins Krankenhaus.

Eine Frau stürzt am Donnerstag durch den Boden eines Balkons in Wiesbaden-Sonnenberg. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa
Eine Frau stürzt am Donnerstag durch den Boden eines Balkons in Wiesbaden-Sonnenberg. (Symbolfoto)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Frau ist in Wiesbaden im Ortsbezirk Sonnenberg durch den Balkonboden an einem Mehrfamilienhaus gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die Frau am Donnerstagnachmittag durch den Boden des Balkons im zweiten Obergeschoss und landete auf dem Balkonboden des ersten Stockwerks. Die Frau kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Notfall kam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann stürzt von Balkon im dritten Stock - schwer verletzt
Unfall in Kehl

Mann stürzt von Balkon im dritten Stock - schwer verletzt

In einem Mehrfamilienhaus fällt ein Mann von seinem Balkon. Nach dem Sturz findet ihn eine Bewohnerin auf ihrer Terrasse, als er dort liegt.

27.01.2026

Kind stürzt von Balkon im sechsten Stock und stirbt
Kripo ermittelt

Kind stürzt von Balkon im sechsten Stock und stirbt

Rettungskräfte werden zu einem Mehrfamilienhaus in Deggendorf gerufen. Dort finden sie einen schwer verletzten Jungen - er überlebt den Vorfall nicht.

25.07.2025

Felskletterer stürzt und verletzt sich bei Baden-Baden
Unfall

Felskletterer stürzt und verletzt sich bei Baden-Baden

Ein Kletterer verliert den Halt. Zu Boden stürzt er nicht, weil ihn sein Partner sichert - aber der 69-Jährige verletzt sich dennoch schwer.

08.04.2025

Notfälle

Frau stürzt am Berg und verletzt sich schwer

09.09.2023

Unfall

Senior stürzt von Pedelec: Lebensgefährlich verletzt

02.06.2023