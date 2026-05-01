Frau stürzt durch Balkonboden und wird verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Frau ist in Wiesbaden im Ortsbezirk Sonnenberg durch den Balkonboden an einem Mehrfamilienhaus gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die Frau am Donnerstagnachmittag durch den Boden des Balkons im zweiten Obergeschoss und landete auf dem Balkonboden des ersten Stockwerks. Die Frau kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Notfall kam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.