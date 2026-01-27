Mann stürzt von Balkon im dritten Stock - schwer verletzt

Kehl (dpa/lsw) - Ein Mann ist im Ortenaukreis von seinem Balkon im dritten Stock gestürzt und hat sich schwer verletzt. Er sei am Montag etwa neun Meter tief gefallen und auf einer darunterliegenden Terrasse liegengeblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Die Bewohnerin, zu deren Wohnung die Terrasse in dem Mehrfamilienhaus in Kehl gehört, habe den Notruf alarmiert. Der Mann kam demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Verdacht, dass seine Verletzungen sogar lebensgefährlich sein könnten, habe sich im Krankenhaus nicht bestätigt, so der Sprecher. Derzeit gebe es keinen Hinweis auf weitere Beteiligte. Der Mann sei alkoholisiert gewesen, sagte der Sprecher.