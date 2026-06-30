60 Quadratmeter Decke brechen in Fitnessstudio herunter
Was zu dem Einsturz im Kreis Karlsruhe geführt hat, ist noch unklar. Verletzte gibt es laut Polizei nicht.
Pfinztal (dpa/lsw) - Rund 60 Quadratmeter Decke sind in einem Fitnessstudio im Kreis Karlsruhe eingestürzt. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher niemand. Warum die Decke in dem Studio in Pfinztal am Montagabend bei laufendem Betrieb herunterbrach, ist demnach noch nicht geklärt.
Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr seien die Menschen im Fitnessstudio trotz der herabfallenden Trümmer unverletzt geblieben. Die Ermittlungen laufen, das Gebäude ist vorerst gesperrt.
Hunde suchen nach potenziell Verschütteten
Laut dem Sprecher der Feuerwehr wurden am Montag gegen 18 Uhr die Angestellten und Besucher des Fitnessstudios sowie die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen in Sicherheit gebracht. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, wie viele Menschen betroffen waren.
Das Technische Hilfswerk habe zusätzlich mit Hunden überprüft, ob noch Menschen unter den Trümmern seien. Laut dem Sprecher der Feuerwehr wurde niemand mehr im Gebäude gefunden. Die Gemeinde habe Unterkünfte für die Bewohner organisiert.
Eine Sprecherin der Gemeine Pfinztal sagte, dass sich das Studio im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes befinde.