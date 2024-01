Aufräumarbeiten nach Einsturz von Hörsaal-Decke dauern an

Marburg (dpa/lhe) - Nach dem Einsturz der Decke eines Hörsaals der Marburger Philipps-Universität Anfang Dezember dauern die Aufräumarbeiten an. Diese gestalteten sich umfangreicher als erwartet, teilte die Hochschule am Montag mit. Der Einsatz von großen Geräten sei nicht möglich, die Entsorgung müsse in Handarbeit erfolgen. Momentan werde damit gerechnet, dass die Arbeiten bis Mitte Februar dauern würden. Frühestens Ende Januar seien Angaben dazu möglich, wann Teilbereiche des Gebäudes wieder geöffnet werden könnten.