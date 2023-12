Einsturz von Hörsaal-Decke: Aufräumarbeiten haben begonnen

Marburg (dpa/lhe) - Rund zweieinhalb Wochen nach dem Einsturz der Decke eines Hörsaals der Marburger Philipps-Universität haben die Aufräumarbeiten begonnen. Das sagte eine Sprecherin der Universität am Mittwochabend. In dem 1924 erbauten sogenannten Landgrafenhaus war in der Nacht zum 3. Dezember eine Holz-Kassettendecke des Hörsaals eingestürzt, der mit rund 400 Plätzen zu den größeren der Universität gehört. Verletzt wurde niemand, da sich zu diesem Zeitpunkt niemand in dem Gebäude aufgehalten hatte. Uni-Präsident Thomas Nauss hatte sich erleichtert gezeigt, dass bei dem Vorfall niemand zu Schaden gekommen sei.