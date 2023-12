Decke von Hörsaal der Marburger Universität eingestürzt

Marburg (dpa/lhe) - In einem Gebäude der Philipps-Universität Marburg ist in der Nacht zum Sonntag die Decke eines Hörsaals eingestürzt. «Die Ursache ist bislang unklar. Sie wir derzeit ermittelt», sagte eine Sprecherin der Hochschule am Montagvormittag. Menschen seien bei dem Vorfall im sogenannten Landgrafenhaus, in dem ein Teil des Fachbereichs Jura untergebracht ist, nicht zu Schaden gekommen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes habe sich niemand in dem Gebäude aufgehalten. Aussagen zur Höhe des entstandenen Schaden konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.