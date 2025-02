Gutachten: Mehrere Faktoren führten zu Deckeneinsturz

Marburg (dpa/lhe) - Gut ein Jahr nach dem Einsturz einer Hörsaal-Decke an der Marburger Philipps-Universität stehen die Ursachen fest: Dem finalen Gutachten zufolge trugen Materialermüdung aufgrund von Korrosion in Stahlstäben der Deckenaufhängung, erhöhte Feuchtigkeit in einer Dämmschicht sowie ein schneller Temperaturabfall in der Nacht des Vorfalls zu dem Deckeneinsturz bei, wie die Universität mitteilte. Die Korrosion sei von außen nicht sichtbar gewesen.