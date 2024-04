Nach Einsturz von Hörsaal-Decke dauert Statik-Prüfung an

Marburg (dpa/lhe) - Gut vier Monate nach dem Einsturz der Decke eines Hörsaals der Marburger Philipps-Universität Anfang Dezember dauert die statische Prüfung des betroffenen Gebäudes an. Im Sommersemester werde die Lehre des Fachbereichs Rechtswissenschaften weiterhin in benachbarten und fußläufig vom Hauptgebäude des Fachbereichs erreichbaren Räumen stattfinden, teilte die Universität am Freitag mit.

Unter anderem stünden dafür Räume in dem erst vor wenigen Monaten eröffneten zentralen Seminargebäude der Universität zur Verfügung. Damit stehe dem rechtswissenschaftlichen Studium in Marburg mit kurzen Wegen und engagierter Lehre nichts entgegen, erklärte Claas Cordes, Kanzler der Universität.

In dem 1924 erbauten sogenannten Landgrafenhaus war in der Nacht zum 3. Dezember die Holz-Kassettendecke des Hörsaals eingestürzt, der mit rund 400 Plätzen zu den größeren der Universität gehört. Verletzt wurde niemand, es hatte sich zu diesem Zeitpunkt auch niemand in dem historischen Gebäude aufgehalten.

Darin befinden sich mehrere Hörsäle und Seminarräume sowie Büros des Fachbereichs Rechtswissenschaften. Es wird vor allem für Lehrveranstaltungen der Fachbereiche Rechts- und Wirtschaftswissenschaften genutzt.

Die Aufräumarbeiten nach dem Decken-Einsturz waren Mitte Februar abgeschlossen worden. Sie hatten sich umfangreicher gestaltet als zunächst angenommen. Nun laufe noch eine Materialprüfung der Tragekonstruktion, daher lägen noch keine Ergebnisse zur Einsturzursache vor, hieß es.