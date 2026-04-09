63-Jähriger klemmt sich Beine unter Bodenfräse ein
Der Mann kommt bei Gartenarbeiten zu Fall und klemmt sich die Beine unter einer Arbeitsmaschine ein. Der Mann muss schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden.
Tettnang (dpa/lsw) - Ein 63-Jähriger ist bei Gartenarbeiten in Tettnang (Bodenseekreis) gestürzt und hat sich nach Angaben eines Polizeisprechers schwer verletzt. Demnach habe er sich daraufhin die Beine unter einer Bodenfräse eingeklemmt und sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. Wie es genau zu dem Unfall am Mittwochnachmittag kam, werde noch ermittelt.