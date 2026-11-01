65-jähriger Fußgänger stirbt nach Unfall – Fahrer flüchtet

Unterschleißheim (dpa) - Ein 65 Jahre alter Fußgänger aus Hessen ist in Bayern beim Überqueren einer Straße angefahren und tödlich verletzt worden. Trotz der Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst starb der Mann aus dem Wetteraukreis noch an der Unfallstelle in Unterschleißheim (Landkreis München), wie die Polizei mitteilte. Der Mann war laut Polizei auf Familienbesuch in Bayern.

Nach ersten Befunden von Notarzt und Rechtsmedizin deuten die Verletzungsmuster darauf hin, dass der Fußgänger am Samstagabend beim Überqueren der Fahrbahn von einem größeren Fahrzeug erfasst wurde. Vom Unfallverursacher fehlt bislang allerdings jede Spur.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich zu melden. Zudem beauftragte die Staatsanwaltschaft München I ein unfallanalytisches Gutachten.