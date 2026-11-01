Polizei ermittelt

65-jähriger Fußgänger stirbt nach Unfall – Fahrer flüchtet

Ein 65-Jähriger aus Hessen ist auf Familienbesuch in Bayern. Beim Überqueren einer Straße wird er angefahren und tödlich verletzt. Die Polizei vermutet ein größeres Fahrzeug – und sucht den Fahrer.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den unbekannten Fahrer. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den unbekannten Fahrer. (Symbolbild)

Unterschleißheim (dpa) - Ein 65 Jahre alter Fußgänger aus Hessen ist in Bayern beim Überqueren einer Straße angefahren und tödlich verletzt worden. Trotz der Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst starb der Mann aus dem Wetteraukreis noch an der Unfallstelle in Unterschleißheim (Landkreis München), wie die Polizei mitteilte. Der Mann war laut Polizei auf Familienbesuch in Bayern. 

Nach ersten Befunden von Notarzt und Rechtsmedizin deuten die Verletzungsmuster darauf hin, dass der Fußgänger am Samstagabend beim Überqueren der Fahrbahn von einem größeren Fahrzeug erfasst wurde. Vom Unfallverursacher fehlt bislang allerdings jede Spur.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich zu melden. Zudem beauftragte die Staatsanwaltschaft München I ein unfallanalytisches Gutachten.

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