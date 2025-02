23-Jähriger angefahren und lebensgefährlich verletzt

Mannheim (dpa) - Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Mannheim von einem Transporter erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Das Fahrzeug eines 23 Jahre alten Fahrers habe den gleichaltrigen Fußgänger am Freitagabend nahe einer Ampel angefahren, teilte die Polizei mit. Der lebensgefährlich Verletzte wurde demnach in eine Klinik gebracht. Der Straßenbahnverkehr wurde nach dem Unfall für rund drei Stunden eingestellt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.