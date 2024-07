66-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Zug

Borken (dpa/lhe) - In Borken im Schwalm-Eder-Kreis ist eine 66-jährige Frau nach einem Zusammenstoß mit einem fahrenden Zug gestorben. Wie die Polizei mitteilte, nahm sie an einer Müllsammelaktion in der Nähe der Gleise teil, als sie den Zug übersah und von ihm erfasst wurde. Den Angaben eines Polizeisprechers zufolge geschah dies entlang der Bahnstrecke ungefähr 300 bis 400 Meter entfernt vom Bahnhof in Borken.