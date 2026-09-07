Im Krankenhaus gestorben

66-Jähriger stirbt nach Unfall mit Stadtbahn

Ein Mann soll trotz Warnsignal auf die Gleise getreten sein - er wird dort von einer Bahn erfasst.

Der Unfall mit der Stadtbahn ereignete sich am Freitag. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Unfall mit der Stadtbahn ereignete sich am Freitag. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist im Nordwesten Stuttgarts von einer Stadtbahn erfasst worden und am Tag darauf gestorben. Der 66-Jährige sei trotz Warnsignal am Freitagabend auf die Gleise an einer Haltestelle getreten, teilte die Polizei mit. Die Bahn fuhr dort ein und erfasste den Mann.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er laut Polizei am Samstagvormittag an seinen schweren Verletzungen starb. Die Ermittlungen zum Unfall dauerten aber noch an.

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