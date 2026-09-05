Verkehr unterbrochen

Mann von Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Ein 66-Jähriger wird in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Was die Polizei zu dem Unfall am Freitagabend mitteilt.

Der Mann sei trotz Warnsignal auf die Gleise getreten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Mann sei trotz Warnsignal auf die Gleise getreten. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist im Nordwesten Stuttgarts von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 66-Jährige sei trotz Warnsignal auf die Gleise an einer Haltestelle im Stadtbezirk Weilimdorf getreten, teilte die Polizei mit. Als die Bahn am Freitagabend dort einfuhr, kam es zum Unfall. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Menschen in der Bahn blieben unverletzt. Der Stadtbahnverkehr wurde nach dem Unfall für rund zwei Stunden eingestellt.

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