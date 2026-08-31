Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt
Ein 35-Jähriger wird an einer Stadtbahnhaltestelle von einer Bahn erfasst. Er kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 35-Jähriger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe gerade einen Bahnübergang überquert, als die Bahn der Linie U15 mit ihm zusammenstieß, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr schwebe er nicht. Rettungskräfte brachten
den Mann in ein Krankenhaus.
Der Stadtbahnverkehr musste in dem Bereich unterbrochen werden. Kurzzeitig seien zwei Fahrspuren gesperrt gewesen. «Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.» Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.