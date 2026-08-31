Stuttgart

Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Ein 35-Jähriger wird an einer Stadtbahnhaltestelle von einer Bahn erfasst. Er kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei ist vor Ort. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ist vor Ort. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 35-Jähriger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe gerade einen Bahnübergang überquert, als die Bahn der Linie U15 mit ihm zusammenstieß, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr schwebe er nicht. Rettungskräfte brachten
den Mann in ein Krankenhaus. 

Der Stadtbahnverkehr musste in dem Bereich unterbrochen werden. Kurzzeitig seien zwei Fahrspuren gesperrt gewesen. «Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.» Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
63-Jährige in Stuttgart von Stadtbahn erfasst und gestorben
Löwentorbrücke

63-Jährige in Stuttgart von Stadtbahn erfasst und gestorben

An der Haltestelle Löwentorbrücke kollidiert eine Frau mit einer Stadtbahn. Was bislang zu dem Vorfall in Stuttgart bekannt ist.

19.08.2026

Stadtbahn erfasst Fußgänger in Stuttgart – tödlich verletzt
Unfälle

Stadtbahn erfasst Fußgänger in Stuttgart – tödlich verletzt

Ein 28-Jähriger stirbt in Stuttgart, nachdem ihn eine Stadtbahn erfasst. Die Hintergründe sind nicht klar.

26.10.2025

14-Jährige von Stuttgarter Stadtbahn erfasst
Notfälle

14-Jährige von Stuttgarter Stadtbahn erfasst

Eine Jugendliche überquert auf einer regulären Passage die Gleise der Stadtbahn. Dann kommt es zu einem Unfall.

30.05.2025

Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt
Polizei

Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger läuft in Ostfildern über einen Bahnübergang - und übersieht eine heranfahrende Stadtbahn. Es kommt zum Zusammenstoß.

01.04.2025

Kind gegen Stadtbahn gestoßen: Polizei geht von Unglück aus
Unfall

Kind gegen Stadtbahn gestoßen: Polizei geht von Unglück aus

Zwei Jungen geraten an einer Haltestelle in Streit. Dann fährt die Bahn ein - und das jüngere Kind stirbt. Die Ermittler gewinnen mehr und mehr Erkenntnisse über den Fall.

04.02.2025