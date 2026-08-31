Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 35-Jähriger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe gerade einen Bahnübergang überquert, als die Bahn der Linie U15 mit ihm zusammenstieß, teilte die Polizei mit. In Lebensgefahr schwebe er nicht. Rettungskräfte brachten

den Mann in ein Krankenhaus.