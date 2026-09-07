70 Heuballen brennen – Polizei prüft Brandstiftung
Dutzende Heuballen gehen in einem Weinberg in Flammen auf. Worauf sich die Ermittlungen der Polizei nun konzentrieren.
Schwaigern (dpa/lsw) - Rund 70 Heuballen standen in der Nacht in einem Weinberg bei Schwaigern (Kreis Heilbronn) in Flammen. Inzwischen ist das Feuer gelöscht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzt wurde niemand.
In der Nacht seien durch das Feuer große Rauchwolken in den Himmel aufgestiegen, erklärte die Sprecherin weiter. Die Feuerwehr warnte Anwohner und bat den Notruf freizuhalten. Am frühen Morgen wurde die Warnung wieder aufgehoben.
Die Hintergründe des Brandes sind noch unklar. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Heuballen könnten sich aber auch selbst entzündet haben.