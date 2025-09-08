Einsatz der Polizei

70-Jähriger hantiert in Seniorenheim mit Schreckschusswaffe

Polizeieinsatz im Seniorenheim: Ein 70-Jähriger mit Schreckschusswaffen wird festgenommen.

Eine Pflegerin hatte den Mann gemeldet. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Eine Pflegerin hatte den Mann gemeldet. (Symbolbild)
