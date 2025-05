Mann hantiert mit Schreckschusswaffe an U-Bahn-Haltestelle

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei hat an einer Frankfurter U-Bahn-Haltestelle einen 23-jährigen Mann festgenommen, der dort mit einer Schreckschusswaffe hantiert haben soll. Nach Polizeiangaben hatten Zeugen am Samstagnachmittag den Notruf gewählt, als sie sahen, wie der Mann einen waffenähnlichen Gegenstand aus seiner Sporttasche zog und in seinen Kapuzenpullover steckte.