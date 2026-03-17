73-Jährige stirbt nach Gewalttat
Eine Frau liegt schwer verletzt an einem Haus. Kurz darauf stirbt sie. Fahnder gehen von einem Verbrechen aus.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine 73-Jährige ist in Wiesbaden bei einer Gewalttat getötet worden. Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte sei die Frau am Montag schwer verletzt im Eingangsbereich eines Hauses gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie sei kurz darauf ihren Verletzungen erlegen. Hintergründe und Tatumstände würden derzeit ermittelt. Es werde auch nach einem Tatverdächtigen gefahndet.