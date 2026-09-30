Versunken

74-Jährige steckt bis zum Bauch in Bodensee-Schlamm

Am Bodenseeufer gerät die Frau in eine missliche Lage: Sie sinkt bis zur Körpermitte im Schlamm ein. Passanten eilen zu Hilfe.

Im Schlamm am Bodensee ist eine Frau steckengeblieben. (Archivbild) Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa
Im Schlamm am Bodensee ist eine Frau steckengeblieben. (Archivbild)

Moos (dpa) - Eine 74 Jahre alte Frau ist am Bodenseeufer bis zum Bauch im Schlamm eingesunken. Mehrere Zeugen meldeten am Dienstagnachmittag in Moos eine ältere Frau, die auf Höhe des Yachtclubs bis zum Bauch im Schlamm eingesunken war und sich nicht mehr selbst befreien konnte, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Passanten versuchten zu diesem Zeitpunkt bereits, der 74-Jährigen mit Hilfe eines Rettungsrings und einer Rettungsleiter zu helfen. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Polizei trafen die Frau schließlich an Land an. Wie es aussah, konnte sie sich zwischenzeitlich selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Die 74-Jährige wurde bei dem Vorfall laut Polizei nicht verletzt. Sie sei mit dem Schrecken davongekommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Blaualgen in Bodensee-Seitenarm nachgewiesen
Kleiner See

Blaualgen in Bodensee-Seitenarm nachgewiesen

Im Kleinen See in Lindau wurden Blaualgen nachgewiesen. Das Gesundheitsamt rät vom Baden ab. Offizielle Badestellen am bayerischen Bodenseeufer gelten laut aktuellen Proben als unbedenklich.

15.07.2026

Tote Fische am Bodensee entdeckt
Untersuchungen

Tote Fische am Bodensee entdeckt

Mehrere tote Karpfen sorgen am Bodensee für Aufsehen. Experten schließen Schadstoffe aus und vermuten eine natürliche Ursache – wie schon bei einem ähnlichen Fall im Frühjahr.

17.04.2026

Auto gerät in Gegenverkehr - Verletzte am Bodensee
Bei Immenstaad

Auto gerät in Gegenverkehr - Verletzte am Bodensee

Nach einem Unfall auf der B31 bei Immenstaad sind vier Fahrzeuge betroffen, zwei weitere werden von Trümmern getroffen. Die Straße bleibt zwei Stunden gesperrt.

16.04.2026

Vermisster Junge gefährlich nah an Bodenseeufer entdeckt
Überlingen

Vermisster Junge gefährlich nah an Bodenseeufer entdeckt

Eine aufmerksame Zeugin entdeckt am Bodensee einen vierjährigen Jungen in Ufernähe. Ihr Eingreifen verhindert Schlimmeres.

09.04.2026

28-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Bodensee
Polizei ermittelt

28-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Bodensee

Ein junger Mann treibt leblos im Bodensee. Passanten eilen zu Hilfe – doch die kommt zu spät.

16.07.2025