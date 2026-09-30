74-Jährige steckt bis zum Bauch in Bodensee-Schlamm

Moos (dpa) - Eine 74 Jahre alte Frau ist am Bodenseeufer bis zum Bauch im Schlamm eingesunken. Mehrere Zeugen meldeten am Dienstagnachmittag in Moos eine ältere Frau, die auf Höhe des Yachtclubs bis zum Bauch im Schlamm eingesunken war und sich nicht mehr selbst befreien konnte, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Passanten versuchten zu diesem Zeitpunkt bereits, der 74-Jährigen mit Hilfe eines Rettungsrings und einer Rettungsleiter zu helfen. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Polizei trafen die Frau schließlich an Land an. Wie es aussah, konnte sie sich zwischenzeitlich selbst aus ihrer misslichen Lage befreien. Die 74-Jährige wurde bei dem Vorfall laut Polizei nicht verletzt. Sie sei mit dem Schrecken davongekommen.