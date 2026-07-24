Verkehrsunfall

74-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Ein älterer Fahrer gerät in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn – der Zusammenstoß endet für ihn tödlich. Ein 29-Jähriger wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein 74-jähriger Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein 74-jähriger Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß. (Symbolbild)

Karlsbad (dpa/lsw) - Ein 74-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Angaben der Polizei zufolge war der Mann zwischen zwei Ortsteilen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Wagen eines 29-Jährigen zusammengestoßen. Dieser wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Straße musste gesperrt werden, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie es zu dem Unfall am Donnerstag kommen konnte, ist unklar.

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