75-Jähriger tötet Ehefrau und stellt sich der Polizei
Ein älterer Mann tötet seine Frau, ruft dann selbst die Polizei – und wartet auf die Festnahme. Die Ermittler suchen nach Antworten, warum er so gehandelt hat.
Haiterbach (dpa/lsw) - Ein Mann tötet in Haiterbach (Kreis Calw) seine Ehefrau, ruft danach die Polizei und gesteht. Nach Auskunft von Polizei und Staatsanwaltschaft sitzt der 75 Jahre alte Deutsche nun wegen Totschlags in Untersuchungshaft.
Der Tatverdächtige meldete sich demnach am Montagvormittag bei der Polizei und teilte mit, er habe seine Frau umgebracht. Funkstreifenbesatzungen und der Rettungsdienst fuhren zu dem Wohnanwesen der beiden. Für die Ehefrau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Tatverdächtige wurde ohne Widerstand in der Wohnung festgenommen. Er räumte ein, die Geschädigte unter anderem eine Treppe hinuntergestoßen zu haben.
Zum genauen Tatablauf und Motiv gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Tübingen dauern an.