75 Jahre Festspiele - Bad Hersfeld feiert Jubiläum
Die Bad Hersfelder Festspiele starten mit einem Festakt und einer Uraufführung, die das Epos «Parzival» modern interpretiert.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Mit einem Festakt und einer Rede des früheren hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) werden an diesem Freitag die Bad Hersfelder Festspiele (18.00 Uhr) eröffnet. Die Festspiele, die zu den traditionsreichsten und größten in Deutschland zählen, feiern in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum.
Um 21.00 Uhr wird die erste Premiere der diesjährigen Spielzeit auf die Bühne gebracht: das Schauspiel «Parzival - Die Suche nach dem Heiligen Gral» - eine Uraufführung und ein Auftragswerk der Festspiele. Regisseur Michael Schachermaier will dabei das mittelalterliche Epos mit moderner Theaterkunst verbinden.