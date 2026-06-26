Kultur-Highlight

75 Jahre Festspiele - Bad Hersfeld feiert mit Premieren

Volker Bouffier feiert die Festspiele als «strahlenden Stern». Was das Jubiläumsprogramm mit Rittern, Shakespeare und einer neuen Intendantin für Besucher bereithält.

Festredner Bouffier: Spitzenkultur gibt es nicht nur in den Metropolen, sondern auch in der sogenannten Provinz. Foto: Florian Wiegand/dpa
Festredner Bouffier: Spitzenkultur gibt es nicht nur in den Metropolen, sondern auch in der sogenannten Provinz.

Bad Hersfeld (dpa) - Mit einem Festakt haben die Bad Hersfelder Festspiele ihre 75. Spielzeit eröffnet. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres würdigte der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in seiner Festrede die Bedeutung des traditionsreichen Theaterfestivals, das zu den größten und renommiertesten in Deutschland zählt.

Die Bad Hersfelder Festspiele seien «einer der strahlendsten Sterne im Kosmos der deutschsprachigen Kultur», betonte Bouffier. Die Spiele in der osthessischen Kurstadt zeigten: «In unserem Land finden Hochkultur und herausragende kulturelle Ereignisse eben nicht nur in den Metropolen statt, sondern auch in der sogenannten Provinz.»

Mittelalterliches Epos neu gedeutet

Am Abend folgt in der Stiftsruine die erste Premiere der Saison: Das Auftragswerk «Parzival - Die Suche nach dem Heiligen Gral» interpretiert das mittelalterliche Epos neu und verbindet nach den Vorstellungen von Regisseur Michael Schachermaier klassische Stoffe mit moderner Theaterkunst.

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Mit der Jubiläumsspielzeit hat auch die neue Intendantin Elke Hesse die Leitung der Festspiele übernommen. Sie hatte bereits in der Vergangenheit an der Spitze des Festivals gestanden. Hesse verfolgt das Ziel, Bad Hersfeld gemeinsam mit Salzburg, Bayreuth und Bregenz langfristig zu den bedeutendsten Festspielorten im deutschsprachigen Raum zu zählen. 

«Das lustigste Musical seit 400 Jahren»

Zum Jubiläumsprogramm gehören in diesem Sommer zwei Uraufführungen. Neben «Parzival» wird mit «Something Rotten - Das lustigste Musical seit 400 Jahren» das Broadway-Musical nach Angaben der Festspielleitung als deutsche Erstaufführung gezeigt. Die Produktion versteht sich als Hommage an die Welt der Musicals und an William Shakespeare. Weitere Inszenierungen sind die Komödie «Lysistrata oder die Fantasie vom Frieden», «Die Schule der Frauen - Molière auf Hessisch» sowie das Familienstück «Pippi Langstrumpf».

Die Bad Hersfelder Festspiele gehören zu den bekanntesten Deutschlands. In der vergangenen Spielzeit überschritten sie zum zweiten Mal in Folge die Marke von 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Die Auslastung lag nach Angaben der Festspielleitung bei rund 85 Prozent.

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