77-Jährige tot im Bett – Ehemann in Untersuchungshaft
Eine 77-Jährige wird in Eppertshausen tot im Bett gefunden, ihr Ehemann alarmiert die Rettungskräfte. Verletzungen werfen Fragen auf.
Eppertshausen (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer toten 77-jährigen Frau in Eppertshausen sitzt ihr Ehemann in Untersuchungshaft. Der 81 Jahre alte Mann soll seine kranke Frau durch Gewalteinwirkung getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Der Mann sei am Samstag festgenommen worden. Am Sonntag habe der Haftrichter einen Haftbefehl erlassen. Eine Obduktion habe ergeben, dass die Frau gewaltsam ums Leben gekommen sei.
Die 77-Jährige war am Samstagmorgen in Eppertshausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) tot in ihrem Bett entdeckt worden. Der Ehemann habe am Morgen die Rettungsleitstelle verständigt, da seine Frau regungslos im Bett lag, hieß es am Samstag.
Der Notarzt habe den Tod der Frau festgestellt. Der Mediziner habe die Polizei gerufen, da die 77-Jährige Verletzungen aufgewiesen habe.