Riskante Überquerung

78-Jährige läuft vor S-Bahn – Zug stoppt knapp

Nur ein Meter fehlte zum Unglück: Mit 60 km/h rast eine S-Bahn auf eine Seniorin zu - der Lokführer reagiert im letzten Moment.

Gegen die Frau wird nun ermittelt. (Illustration) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Gegen die Frau wird nun ermittelt. (Illustration)

Leingarten (dpa/lsw) - Eine S-Bahn musste bei Leingarten (Landkreis Heilbronn) abrupt bremsen, weil eine 78-Jährige trotz geschlossener Schranken die Gleise überquert hat. Der Zug der Linie S4 kam am Freitagmittag nur einen Meter vor der Frau zum Stehen, wie die Bundespolizei mitteilte. Gegen die Seniorin wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. 

Die Frau hatte laut Polizei offenbar die herannahende Bahn übersehen. Der Triebfahrzeugführer erkannte die Gefahr den Angaben nach und leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 60 Kilometern pro Stunde eine Schnellbremsung ein. Die Frau blieb unverletzt. Auch die 25 Reisenden in der Bahn wurden durch die Bremsung nicht verletzt.

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