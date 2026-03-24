Tat gefilmt

Junger Fahrer rast durch Mannheim - Ermittlungen laufen

Riskantes Überholen, quietschende Reifen und ein eingezogener Führerschein: Die Polizei stoppt einen jungen Raser in Mannheim.

Die Beamten behielten den Führerschein des jungen Mannes ein. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Beamten behielten den Führerschein des jungen Mannes ein. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Mit knapp 140 Kilometern pro Stunde durch Mannheim samt actionreicher Vollbremsung vor den Beamten: Die Polizei ermittelt gegen einen jungen Mann wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen. Einer seiner vier Mitfahrer filmte die riskante Fahrt und den Tacho des Wagens, wie die Polizei mitteilte. 

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Bei einer ersten Messung sei der 20-Jährige mit 130 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Anschließend beschleunigte er weiter und setzte zum Überholen an. Als die kontrollierenden Beamten ihn am Freitag anhalten wollten, bremste er stark ab und rutsche mit quietschenden Reifen am Streifenwagen vorbei. Dann setzte er zurück auf die Höhe der Beamten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

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