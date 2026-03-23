Raser fährt Slalom - mehr als doppelt so schnell wie erlaubt
Rote Ampel ignoriert, auf Bus- und Linksabbiegespur andere Autos überholt: Ein junger Autofahrer ist seinen Führerschein vorerst los. Welches Tempo hat er in Offenbach erreicht?
Offenbach (dpa/lhe) - Mit Tempo 114 bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde ist in Offenbach ein junger Autofahrer der Polizei ins Netz gegangen. Eine Zivilstreife des Sachgebiets Tuner, Raser und Poser (TRuP) dokumentierte die Straßenverkehrsgefährdung mit ihrer Videokamera, wie die Polizei mitteilte.
Der 22-Jährige habe eine rote Ampel überfahren und eine Busspur genutzt, um andere Fahrzeuge rechts zu überholen. Außerdem habe er ein weiteres Auto über eine Linksabbiegespur überholt und sei dabei in Schlangenlinien zwischen Fahrzeugen gefahren, hieß es.
Die Beamten stoppten den Autofahrer und nahmen ihm vorläufig Führerschein und Autoschlüssel ab.