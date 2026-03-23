Verkehr

Raser fährt Slalom - mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Rote Ampel ignoriert, auf Bus- und Linksabbiegespur andere Autos überholt: Ein junger Autofahrer ist seinen Führerschein vorerst los. Welches Tempo hat er in Offenbach erreicht?

Ein abruptes polizeiliches Ende hat eine Rasertour in Offenbach gefunden. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Ein abruptes polizeiliches Ende hat eine Rasertour in Offenbach gefunden. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Tempo 114 bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde ist in Offenbach ein junger Autofahrer der Polizei ins Netz gegangen. Eine Zivilstreife des Sachgebiets Tuner, Raser und Poser (TRuP) dokumentierte die Straßenverkehrsgefährdung mit ihrer Videokamera, wie die Polizei mitteilte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 22-Jährige habe eine rote Ampel überfahren und eine Busspur genutzt, um andere Fahrzeuge rechts zu überholen. Außerdem habe er ein weiteres Auto über eine Linksabbiegespur überholt und sei dabei in Schlangenlinien zwischen Fahrzeugen gefahren, hieß es.

Die Beamten stoppten den Autofahrer und nahmen ihm vorläufig Führerschein und Autoschlüssel ab.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mit Tempo 200 durch die Ortschaft – Polizei stoppt Raser
Fahrer flieht zu Fuß

Mit Tempo 200 durch die Ortschaft – Polizei stoppt Raser

Mitten in der Nacht rast ein Fahrer durch Südbaden, flieht vor der Polizei und landet in einer Sackgasse – wie die Verfolgungsjagd endete und was ihm nun droht.

03.03.2026

Autofahrer ohne Führerschein rast der Polizei davon
Karlsruhe

Autofahrer ohne Führerschein rast der Polizei davon

Ein Autofahrer ignoriert in Karlsruhe die Polizei, fährt bei Rot über mehrere Ampeln und gefährdet andere. Nicht nur ein Drogentest zeigt, dass der Mann einiges vor der Polizei zu verbergen hatte.

02.01.2026

Autofahrer rast mit Tempo 100 innerorts vor Polizei davon
Kriminalität

Autofahrer rast mit Tempo 100 innerorts vor Polizei davon

Mit Tempo 100 durch die Stadt, rote Ampeln ignoriert und fast einen Polizisten überfahren - ein 28-Jähriger versucht vor der Polizei zu flüchten. Doch die Beamten geben nicht auf.

15.12.2025

Erbach: Raser mit über 80 km/h in 30er-Zone – Polizei beschlagnahmt Führerschein
Blaulicht

Erbach: Raser mit über 80 km/h in 30er-Zone – Polizei beschlagnahmt Führerschein

Ein 25-jähriger Autofahrer ist mit über 80 km/h durch eine Tempo-30-Zone in Boxbrunn gerast. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung stoppte ihn die Polizei am Mittwochmorgen bei Erbach.

10.12.2025

Raser fährt 106 Stundenkilometer zu schnell
Geschwindigkeitskontrolle

Raser fährt 106 Stundenkilometer zu schnell

Zu schnell, Drogenverdacht und gesuchtes Auto: Ein junger Fahrer hat in Groß-Gerau gleich mehrere Gesetze gebrochen. Auch andere Fahrer waren zu schnell.

26.06.2025