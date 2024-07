80 Jahre Attentat vom 20. Juli - Landtag gedenkt der Opfer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Blick auf den baldigen 80. Jahrestag des Attentats vom 20. Juli 1944 gegen die NS-Diktatur hat der hessische Landtag in einer Gedenkstunde an die damaligen Opfer erinnert. Parlamentspräsidentin Astrid Wallmann betonte vor Beginn der neuen Plenarwoche: «Auch wenn das Umsturzvorhaben des 20. Juli missglückte, liegt allein in dem Versuch, sich in den dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte zu erheben und etwas gegen die Willkürherrschaft zu unternehmen, ein großes Verdienst, das unsere höchste Anerkennung und unseren höchsten Respekt verdient.»