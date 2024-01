Hessischer Landtag erinnert an Opfer des Nationalsozialismus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Landtag hat am Mittwochabend der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. «Die Geschichte des Nationalsozialismus und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dieser Zeit dürfen niemals vergessen werden», sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei einer Gedenkstunde im Landtag in Wiesbaden. Die historische Verantwortung bilde die Grundlage zum Schutz des Staates Israel. «Ich rufe alle dazu auf, die bewegte deutsche Geschichte als Mahnung zu verstehen. Sie erinnert uns daran, wohin Hass und Vorurteile führen können», sagte Rhein laut einer Mitteilung.