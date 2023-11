Frankfurt gedenkt Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Anlässlich des 85. Jahrestags der Pogromnacht hat die Stadt Frankfurt an deren Opfer erinnert und vor einem Erstarken des Antisemitismus gewarnt. In der Paulskirche betonte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) die Bedeutung der Gedenkveranstaltung für das Leben im Hier und Jetzt. «Wir alle zusammen tragen diese Verantwortung. Der Krieg im Nahen Osten ist und darf keine Rechtfertigung für Antisemitismus in Frankfurt und in unserem Land sein», betonte Josef vor geladenen Gästen. «Es ist die Aufgabe eines jeden, jüdisches Leben zu schützen, egal woran wir glauben, egal woher wir kommen.»