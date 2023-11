Gedenken

Flaggen zum 85. Jahrestag der Pogromnacht gegen Juden

Am 9. November 1938 zerstören Schlägertrupps im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte, viele Juden sterben. Hessen will symbolisch daran erinnern. Auch der aktuelle Krieg in Nahost rückt in den Fokus.