Landtagspräsidentin mahnt: Holocaust-Erinnerung wachhalten

Bad Arolsen (dpa/lhe) - 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat Hessens Landtagspräsidentin Astrid Wallmann dazu aufgerufen, die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus lebendig zu halten. «Mit dem allmählichen Verstummen der letzten Zeitzeugen tritt das Erinnern gegenwärtig in eine neue Phase ein», sagte die CDU-Politikerin bei einer Gedenkveranstaltung in Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). «Nun ist es unsere Verpflichtung, deren Zeugnis weiterzutragen und die Erinnerung an die dunkelste Phase unserer Geschichte wachzuhalten.»