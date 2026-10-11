80 km/h auf dem E-Scooter – Maskierter flüchtet vor Polizei

Sinsheim (dpa/lsw) - Mit einer Sturmhaube maskiert und mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde ist ein Mann auf einem E-Scooter in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) vor der Polizei geflüchtet. Trotz eines Sturzes, bei dem er seinen Schuh verlor, gelang es ihm zu flüchten, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei gehe davon aus, dass das Fahrzeug manipuliert war, da E-Scooter nur bis 20 Kilometer pro Stunde zugelassen seien, teilte ein Sprecher mit.

Eine Streife war demnach am Samstagvormittag auf den Mann aufmerksam geworden, der mit Sturmhaube und ohne Versicherungskennzeichen auf dem E-Scooter unterwegs war. Als er den Streifenwagen bemerkte, ergriff er laut Polizei die Flucht. Trotz mehrerer Aufforderungen zum Anhalten, beschleunigte der Maskierte und fuhr den Angaben zufolge über Gehwege, in falscher Richtung durch Einbahnstraßen und überquerte stark befahrene Straßen fast ungebremst.

Seine rücksichtslose Fahrweise führte beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Scooter kam trotz beidseitiger Vollbremsung nur knapp zum Stehen.

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