Erbach

81-Jährige nach Frontalzusammenstoß gestorben

Auf einer Landstraße kommt eine Frau ums Leben, drei weitere Menschen werden schwer verletzt. Die Straße ist voll gesperrt.

Die Frau starb trotz Reanimationsmaßnahmen des Notarztes. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Frau starb trotz Reanimationsmaßnahmen des Notarztes. (Symbolbild)

Erbach (dpa/lsw) - Eine 81-Jährige ist bei einem Frontalcrash auf einer Landstraße bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen. Ein Kleintransporter-Fahrer war aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 81 Jahre alte Beifahrerin im Auto starb trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt vor Ort.

Die beiden Fahrer sowie ein Beifahrer im Transporter erlitten schwere Verletzungen und wurden in Kliniken gebracht. Am frühen Nachmittag war die Landstraße voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

