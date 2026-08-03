Einsatz in Rodgau

81-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Nach einem Unfall mit einem Auto wird ein 81-jähriger Radfahrer mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer erleidet ein Pedelecfahrer schwere Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer erleidet ein Pedelecfahrer schwere Verletzungen. (Symbolbild)

Rodgau (dpa/lhe) - Ein 81 Jahre alter Pedelecfahrer ist bei einem Zusammenstoß in Rodgau mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach der Schilderung eines Zeugen ist es dazu gekommen, als ein 41-Jähriger mit seinem Wagen aus einer Parklücke am rechten Fahrbahnrand auf die Straße einfahren wollte, wie die Polizei mitteilte.

Der 81-Jährige erlitt demnach schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

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