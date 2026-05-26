Unfall

82-Jährige fährt Seniorenpaar an – beide schwer verletzt

Ein Rentnerpaar packt auf einem Supermarktparkplatz Einkäufe in sein Auto und dann passiert es: Eine Autofahrerin erfasst beide – und fährt einfach weiter.

Die 91-Jährige musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Die 91-Jährige musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild)

Bonndorf (dpa/lsw) - Eine 82 Jahre alte Frau hat auf einem Supermarktparkplatz in Bonndorf (Landkreis Waldshut) ein Seniorenpaar mit ihrem Auto erfasst und schwer verletzt. Die 91-jährige Ehefrau schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. 

Das Ehepaar sei gerade dabei gewesen, seine Einkäufe ins Auto zu räumen. Die Frau und ihr 93 Jahre alter Mann hätten deshalb am Kofferraum ihres Autos gestanden, als die 82-Jährige sie anfuhr. Die Frau sei danach zunächst weitergefahren und erst später zum Unfallort zurückgekehrt. 

Ob sie den Unfall nicht bemerkt habe und deshalb weiterfuhr und wie es zu dem Unfall kam, müsse nun geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die 82-Jährige musste ihren Führerschein abgeben.

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