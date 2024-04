82-Jährige tot auf Dach eines Seniorenheims entdeckt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Tragisches Ende eines Vermisstenfalls: Eine in einem Seniorenheim in Wiesbaden vermisste 82 Jahre alte Frau ist tot auf dem Dach der Einrichtung entdeckt worden. Die Polizei hat bislang keine Hinweise auf ein Verbrechen oder eine strafbare Handlung, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Frau war in der Nacht zum Samstag das letzte Mal gesehen worden, unter anderem suchte ein Polizeihubschrauber nach ihr. Am Montagnachmittag fanden Mitarbeiter des Heims die 82-Jährige leblos auf dem Dach. Wie und wann die ältere Dame dorthin gelangte, ist bisher unklar. Es laufen Ermittlungen.