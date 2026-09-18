Falsche Polizeibeamte

82-Jähriger entlarvt Betrüger – Polizei nimmt Abholer fest

Zwei Männer sollen als Abholer für eine Betrügerbande gearbeitet haben. Ein 82-Jähriger durchschaute die Masche, die Polizei griff bei der Abholung zu.

Zwei mutmaßliche Abholer wurden bei einer fingierten Übergabe festgenommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Zwei mutmaßliche Abholer wurden bei einer fingierten Übergabe festgenommen. (Symbolbild)

Kelkheim (dpa/lhe) - Zwei mutmaßliche Betrüger sind im Kontext der Abzockmasche «falsche Polizeibeamte» in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) festgenommen worden. Die Männer im Alter von 19 und 21 Jahren stehen im Verdacht, als sogenannte Abholer für eine Bande tätig gewesen zu sein, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Polizeipräsidium Westhessen mitteilten.

Demnach hatte zuvor ein 82 Jahre alter Mann einen Anruf von einem Unbekannten erhalten, der sich als Angehöriger der Kriminalpolizei Frankfurt ausgab. Dem Senior sei vorgetäuscht worden, dass es in Kelkheim zu einer Einbruchsserie gekommen sei. Er habe Wertgegenstände zur angeblichen Sicherung bereitlegen sollen. Der Mann durchschaute laut Mitteilung jedoch die Masche und verständigte die Polizei.

Bei einer fingierten Übergabe nahmen Einsatzkräfte die beiden Verdächtigen den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag fest. Gegen die Männer bestehe der Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Betruges, hieß es. Gegen sie sei ein Haftbefehl beantragt worden. Die Ermittlungen dauern an.

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