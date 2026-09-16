Justiz

Prozess gegen mutmaßlichen hochkarätigen Betrüger begonnen

Falsche Polizisten, Lügengeschichten und ein geplanter Mord – der Prozess in Wiesbaden soll Details verschiedener Straftaten enthüllen. Senioren haben dabei viel Geld verloren.

Vor dem Landgericht Wiesbaden steht ein mutmaßlicher Betrüger, den die Polizei mit mehr als 240.000 Euro in einer Tüte festgenommen hat. (Symbolbild) Foto: Lando Hass/dpa
Vor dem Landgericht Wiesbaden steht ein mutmaßlicher Betrüger, den die Polizei mit mehr als 240.000 Euro in einer Tüte festgenommen hat. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Wiesbaden hat ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Drahtzieher einer bundesweit agierenden Betrügerbande mit einem hohen sechsstelligen Schaden zulasten von Senioren begonnen. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Der Angeklagte soll sich laut Staatsanwaltschaft auch zu einem - nicht ausgeführten - Mord verabredet haben. 

Der Anklagebehörde zufolge war der Mann eine Art Logistiker der bundesweiten Bande gewesen. Ihre Mitglieder hätten etwa als falsche Polizisten am Telefon ältere Menschen mit Lügengeschichten unter Druck gesetzt, um von ihnen Geld zu kassieren. 

Ende 2025 ging der Angeklagte der Polizei in Wiesbaden ins Netz, als er mit einer Tüte mit mehr als 240.000 Euro in bar die Wohnung einer Seniorin verließ. Er kam in Untersuchungshaft.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Schockanrufen bei Senioren: Betrugsprozess hat begonnen
Landgericht Frankfurt

Nach Schockanrufen bei Senioren: Betrugsprozess hat begonnen

Mit dramatischen Geschichten am Telefon verängstigen Betrüger ältere Menschen. Wie die Polizei der Bande auf die Spur kam.

08.07.2026

Falsche Polizisten: Anklage nach Festnahme mit Geldtüte
Betrugsmasche

Falsche Polizisten: Anklage nach Festnahme mit Geldtüte

Mit einer Geldtüte verlässt ein junger Mann die Wohnung einer Seniorin – kurz darauf klicken die Handschellen. Nun soll er sich wegen bandenmäßigen Betrugs vor Gericht verantworten.

26.06.2026

Doppelter Betrug – Senioren fallen in Viernheim und Heppenheim auf falsche Polizisten herein
Betrugsmasche

Doppelter Betrug – Senioren fallen in Viernheim und Heppenheim auf falsche Polizisten herein

Senioren in Viernheim und Heppenheim sind Opfer von Telefonbetrug geworden, nach Polizeiangaben. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizisten aus und holten Gold, Schmuck und Besteck ab.

03.02.2026

Frankfurt am Main

Prozess gegen falsche Polizisten: 250.000 Euro Schaden

Vor allem bei älteren Menschen sollen sie als falsche Polizisten reiche Beute gemacht haben. Als mutmaßliche Bandenmitglieder stehen jetzt zwei Männer und eine Frau vor Gericht.

18.04.2024

Landgericht

Prozess gegen mutmaßliche Betrüger in Frankfurt

Drei Männer stehen vor Gericht. Der Trick: Senioren anrufen, sich als Polizisten ausgeben und sie vor Einbrechern warnen. Die Opfer übergaben Geld und Wertgegenstände.

17.04.2024