82-Jähriger wegen Doppelmordes aus Habgier vor Gericht
Im März 2025 entdeckt die Polizei zwei Leichen in einer Wohnung im Taunus. Der Fall ist nicht nur wegen des Alters des Tatverdächtigen besonders.
Frankfurt/Main/Oberursel (dpa/lhe) - In Frankfurt steht ab Freitag (9.30 Uhr) ein 82-Jähriger wegen zweifachen Mordes vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, im März 2025 in Oberursel (Hochtaunuskreis) seine Ehefrau und seinen Sohn aus Habgier heimtückisch ermordet zu haben. Beide Opfer wurden erstickt. Hintergrund soll nach Angaben einer Landgerichtssprecherin der Streit um ein großes Erbe gewesen sein.
Die Polizei hatte die Leichen in der Wohnung des Paares entdeckt. Der Senior ließ sich widerstandslos festnehmen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Laut Landgericht soll der Mann am 8. März zuerst seine 72 Jahre alte Frau während eines Streits erstickt haben, indem er ihr Mund uns Nase zuhielt. Die Leiche ließ er in der Wohnung liegen.
Später habe er den 49 Jahre alten, geistig behinderten Sohn aus seiner Wohnung in Bad Vibel abgeholt und mit ihm neben der Leiche gelebt. Am 10. März hat er laut Anklage auch den Sohn erstickt, indem er ihm eine Plastiktüte über den Kopf zog.