83-Jähriger soll 82 Jahre alte Ehefrau getötet haben

Heimenkirch (dpa) - Ein 83-Jähriger soll seine Ehefrau im gemeinsamen Zuhause in Heimenkirch (Landkreis Lindau am Bodensee) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg getötet haben. Laut Polizei starb die 82 Jahre alte Frau an den Folgen der Gewalttat. Zum Schutz der Familie würden die Ermittler keine näheren Angaben zum Motiv und dem Tathergang machen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.