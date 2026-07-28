Kriminalität

83-Jähriger soll 82 Jahre alte Ehefrau getötet haben

Die Seniorin stirbt an den Folgen einer Gewalttat. Warum sich die Polizei mit Details zurückhält.

Der tatverdächtige Ehemann wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Der tatverdächtige Ehemann wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. (Archivbild)

Heimenkirch (dpa) - Ein 83-Jähriger soll seine Ehefrau im gemeinsamen Zuhause in Heimenkirch (Landkreis Lindau am Bodensee) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg getötet haben. Laut Polizei starb die 82 Jahre alte Frau an den Folgen der Gewalttat. Zum Schutz der Familie würden die Ermittler keine näheren Angaben zum Motiv und dem Tathergang machen, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. 

Der Mann habe sich am Sonntagabend zuerst vom Tatort entfernt, hieß es. Wenig später sei er von der Polizei in der Nähe gestellt und festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den 83-Jährigen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

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