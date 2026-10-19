Schwere Kopfverletzungen

83-Jähriger stirbt drei Wochen nach Fahrradunfall

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Senior nach seinem Sturz in eine Klinik. Nun ist der 83-Jährige gestorben. Wie es zu dem Unfall kam.

Der Mann stirbt im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Mann stirbt im Krankenhaus. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Drei Wochen nach einem schweren Fahrradunfall in Ulm ist ein 83-Jähriger gestorben. Nach Polizeiangaben war der Mann Ende September beim Absteigen vom Fahrrad gestürzt und hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde, hieß es. Am Donnerstag sei er nun im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls gestorben.

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