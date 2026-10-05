Unglück

Pedelec-Fahrer stirbt zwei Wochen nach Unfall

Ein Senior kommt mit seinem Rad zu Fall. Mit Kopfverletzungen kommt er ins Krankenhaus. Doch er wird nicht mehr gesund.

Nach einem Sturz mit dem Pedelec in Blaustein ist ein Senior gestorben. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Nach einem Sturz mit dem Pedelec in Blaustein ist ein Senior gestorben. (Symbolbild)

Blaustein (dpa/lsw) - Knapp zwei Wochen nach seinem Sturz mit einem Pedelec in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist ein Senior an den Unfallfolgen gestorben. Polizeiangaben zufolge starb der 70-Jährige am Freitag in einem Krankenhaus. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Mann am Sonntag vor zwei Wochen auf der Straße liegen sehen und Rettungskräfte gerufen. Nach Polizeierkenntnissen war der Senior davor ohne die Beteiligung anderer mit seinem Rad gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt.

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