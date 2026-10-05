Pedelec-Fahrer stirbt zwei Wochen nach Unfall
Ein Senior kommt mit seinem Rad zu Fall. Mit Kopfverletzungen kommt er ins Krankenhaus. Doch er wird nicht mehr gesund.
Blaustein (dpa/lsw) - Knapp zwei Wochen nach seinem Sturz mit einem Pedelec in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist ein Senior an den Unfallfolgen gestorben. Polizeiangaben zufolge starb der 70-Jährige am Freitag in einem Krankenhaus. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Mann am Sonntag vor zwei Wochen auf der Straße liegen sehen und Rettungskräfte gerufen. Nach Polizeierkenntnissen war der Senior davor ohne die Beteiligung anderer mit seinem Rad gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt.